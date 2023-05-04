واشنطن تدخل على خط أزمة السودان: تهدد بعقوبات

وأصدر البيت الأبيض، أمرا تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على أشخاص يزعزعون استقرار السودان.وأكد بايدن على ضرورة انتهاء النزاع في السوداني، مهددا بفرض عقوبات على كل من يستهدف المدنيين في السودان ويعرقل الانتقال السلمي للسلطة.وقال في بيان إن "العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية" مضيفا "يجب أن ينتهي".ولفت الرئيس الأميركي إلى تمسك الشعب السوداني بالديمقراطية، ورفضه الصراع على السلطة.وبشأن تقديم العون الإنساني، قال بايدن إن الولايات المتحدة على استعداد لتلبية المطالب الإنسانية "عندما تسمح الظروف".وللأسبوع الثالث، يتواصل القتال في الخرطوم بعد فشل الهدنة الأخيرة بين الطرفين.