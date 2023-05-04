وقال الادعاء في بيان، إن " ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية البلجيكية".وأضاف، البيان أن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد".وسبق أن اعتقلت دول أوروبية عدة خلايا إرهابية تابعة للتنظيم المتطرف.