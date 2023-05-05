بكين تبدي استعدادها للعمل مع موسكو لحل النزاع في أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف: "ستعمل الصين باستمرار على تعزيز مفاوضات السلام. ونحن على استعداد لتقديم مساهمة حقيقية في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية من خلال الاتصالات والتنسيق مع روسيا".وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، أكد الطرفان، خلال اللقاء، استعدادهما لتعزيز التنسيق والتعاون في إطار الهياكل المتعددة الأشكال مثل البريكس ومجموعة العشرين والأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون، و"مقاومة جميع أشكال الهيمنة".وجرى الاجتماع، أمس الأربعاء 4 مايو/أيار، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند.ونشرت الخارجية الصينية، مارس/ آذار الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.