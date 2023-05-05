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بلجيكا تعتقل عراقياً يشتبه تورطه بتفجيرات في بغداد

دوليات

2023-05-05 | 05:50
بلجيكا تعتقل عراقياً يشتبه تورطه بتفجيرات في بغداد
المصدر:
روسيا اليوم
985 مشاهدة

السومرية نيوز - دوليات

قالت السلطات البلجيكية اليوم الجمعة إنها ألقت القبض على عراقي بتهمة القتل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسبب تفجيرات وقعت في بغداد قبل أكثر من عقد من الزمان.

وحدد مكتب المدعي العام الفيدرالي المشتبه به على أنه شخص في الأربعينيات من العمر يعيش في بلجيكا منذ عام 2015.

وقال إنه يعتقد أن المشتبه به ينتمي إلى خلية تابعة لشبكة القاعدة الإرهابية التي كانت "مسؤولة جزئيا عن عدة تفجيرات في المنطقة الخضراء في بغداد في عامي 2009 و2010، والتي قتلت ما لا يقل عن 376 شخصا وجرحت أكثر من 2300 شخص".

ووجهت السلطات إلى المشتبه به تهمة "عدة جرائم قتل بنية إرهابية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
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