طهران تطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين لهذا السبب

يأتي هذا الإجراء الإيراني، ردا على طرد باكو لدبلوماسيين إيرانيين بوقت سابق.وكانت أذربيجان أعلنت في بداية شهر أبريل الماضي، أن 4 دبلوماسيين إيرانيين تم اعتبارهم عناصر "غير مرغوب فيهم".وأفادت حينها وكالة "أذرتاج" نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذرية أن "الوزارة أبدت استياءها الشديد للسفير الإيراني لدى باكو عباس موسوي لما أظهرته بلاده من أعمال استفزازية تجاه أذربيجان مؤخرا."وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا للتوتر بين باكو وطهران، حيث اتهمت إيران جارتها الشمالية بتأجيج حملة إعلامية معادية لها، كما طلبت من مسؤولي أذربيجان تقديم إيضاح حول "تعاون بلادهم المعادي" مع إسرائيل.