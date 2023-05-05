خسائر مرعبة.. "فاغنر" تحمل "شويغو" مسؤولية سقوط الاف القتلى بأوكرانيا

وقال يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو جديد "سيتحمّلون مسؤولية عشرات آلاف القتلى والجرحى تجاه أمّهاتهم وأولادهم".وذلك بعيد ساعات على إعلانه عزمه على سحب مقاتليه اعتبارا من 10 أيار/ مايو من باخموت حيث يخوضون القتال في الخطوط الأمامية لعدم تلقّيه ذخائر من الجيش.