إيران تعدم أكبر تاجر مخدرات عبر أراضيها الى أوروبا

ونقلة وكالة "إرنا" الإيرانية عن رئيس محاكم محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب) ناصر عتباتي قوله، إن "تنفيذ حكم الإعدام جرى يوم الخميس بعد استكمال المراحل القضائية.".وأضاف عتباتي أنه "تم ضبط 750 كيلوغرام من الهيروين بحوزة هذا الشخص".وأوضح عتباتي، أن "هذا الشخص كان يدير 3 عصابات دولية لتهريب المخدرات وكان يتزعم شبكة لمافيا تهريب المخدرات من إيران إلى خارج البلاد وعلى وجه الخصوص إلى هولندا وعدد آخر من الدول الأوروبية".وصرح بأنه "قد جرت محاكمته وفق الإجراءات القانونية وبحضور وكلاء دفاع عنه، ونفذ حكم الإعدام الصادر بحقه".