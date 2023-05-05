زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة اليابان

أكدت إدارة الأرصاد الجوية الرئيسية في اليابان، اليوم الجمعة، عن تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة ساحل محافظة أوموري اليابانية.

وأفادت إدارة الأرصاد: "بتسجيل الزلزال يوم السبت على عمق 70 كيلومترا، فيما لم ترد معلومات عن تهديد بحدوث تسونامي".



هذا ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

