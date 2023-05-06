وصول مساعدات طبية "عاجلة" الى السودان.. تخدم 165 ألف شخص

والشحنة، التي تزن 30 طنًا وتشمل معدات جراحية طارئة، وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، هي الأولى التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان.لكن توزيع شحنة المساعدات تلك سيتوقف على "الأمن وتصاريح الدخول"، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان.وتستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في ظل قتال مستمر منذ أسابيع راح ضحيته مئات المدنيين، وأسفر عن إغلاق مستشفيات.