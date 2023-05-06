السفارة الروسية في برلين تعلق على قرار المانيا بشأن العلم الروسي

وقال السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشايف، إن "قرار السلطات الألمانية، حظر حمل الأعلام الروسية والرموز العسكرية السوفيتية، شريط القديس جاورجيوس، وعرض الأفلام التاريخية التي تذكر بتلك الحقبة، احتفالا بذكرى تحرير ألمانيا وأوروبا من النازية، وكذلك أغاني سنوات الحرب".وأشار نيتشايف، إلى أن "|موسكو تعتبر الخطوة الألمانية نهجا "غير أخلاقي وغير مقبول"، مطالبا السلطات الألمانية بإلغاء هذا الحظر".وذكر نيتشايف، بأن "الاتحاد السوفيتي دفع ثمنا باهظا جدا لتأمين حياة سالمة وهانئة في أوروبا، منوها بأن هذا النصر كلف الاتحاد حينها حياة 27 مليون مواطن سقطوا في ساحات القتال، وماتوا بسبب العمل القسري المفرط والجوع والمرض، ورميهم بالرصاص، وحرقهم وتعذيبهم خلال حرب هتلر".وأضاف: "اليوم نشاهد كيف يتم تمجيد النازيين وحلفائهم وترقيتهم ليصبحوا أبطالا وطنيين في دول أوروبا، ويتم تشويه إنجاز الجيش الأحمر وتدنيس المقابر العسكرية السوفيتية، وهدم وتدمير النصب التذكارية، يتم تزوير التاريخ بما يتناسب مع الوضع السياسي الراهن، وهنالك مساع حثيثة للمساواة بين الضحايا والجلادين والفائزين والخاسرين، هذا أمر مشين، لا يجب منح النازية فرصة للنهوض من جديد، واستغلال "الروسوفوبيا" لتحقيق ذلك".وشدد نيتشايف، على "ضرورة إتاحة الفرصة لسكان ألمانيا وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمواطنين الروس، للاحتفال بهذا اليوم، وتكريم جنود الجيش الأحمر الذين وهبوا حياتهم لتحقيق هذا النصر".وتحتفل روسيا بالذكرى الـ 78 لـ"النصر على النازية" في الحرب الوطنية العظمى يوم الـ 9 من مايو الجاري، في مجموعة احتفالات ضخمة في عموم روسيا، تتخللها عروض عسكرية تقام في الساحة الحمراء في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الروس إلى جانب رؤساء وقادة بعض الدول.