"شاملة ودولية".. ايران تصف احداث الشغب الأخيرة بـ "الفتنة"

وقال زهرائي، إن "الاستكبار العالمي تكاتف واستخدم أساليب واستراتيجيات جديدة في إيران".وذكر أن "الحرب الهجينة التي شنت على إيران في هذه الفتنة الدولية، ركز فيها العدو على فهم أفكار الشعب الإيراني وحاول قلب المفاهيم في أذهان المواطنين، حيث أرادوا إظهار النقيض من الحقيقة بشأن التطور الذي حققته البلاد رغم الحظر وتقدم وتطور الشباب".وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، أشار إلى أنه "من الضروري أن يبادر الشعب الإيراني إلى الدخول في الساحة الاقتصادية تماما كما يأخذ بزمام المبادرة في القضايا الدينية ويدير شؤونها مثل إدارة شؤون الزيارة الأربعينية".