بعد اكتشاف النفط والغاز.. الرئيس التركي يعلن توفير بلاده مئات ملايين الدولارات

جاء ذلك في تغريدة للرئيس التركي حول استثمارات الطاقة التي نفذتها حكومته في البلاد، وأشار إلى اكتشاف تركيا مؤخراً الغاز الطبيعي في البحر الأسود، والنفط في منطقة غابار بولاية شرناق، وإقامة حقول ضخمة للطاقة الشمسية في ولاية قونية.أردوغان أكد أن هذه الاستثمارات ستحول دون تخصيص تركيا مئات مليارات الدولارات لواردات الطاقة، وستكون هذه الأموال بدلاً من ذلك مسخّرة لخدمة الشعب، وقال إن هذه الأموال ستنعكس على أفراد الشعب على شكل استثمارات وتوظيفات جديدة وحزم دعم اجتماعي.في سياق متصل، قال أردوغان في كلمة خلال التجمع الانتخابي لحزبه العدالة والتنمية في ولاية مرسين، جنوب شرقي البلاد، إن الحكومة ستخصص جزءاً من الغاز المكتشف في البحر الأسود لإنتاج الأسمدة، في خطوة لدعم مزارعي بلاده.كذلك أعلن أردوغان أن محطة "آق قويو" النووية في مرسين، ستسد حاجة منطقة "تشوقورووفا" (جنوب) بالكامل من الطاقة الكهربائية، عند دخول كافة مفاعلاتها الخدمة، وأوضح أن الحكومة تعتزم تخصيص 25% من عائدات النفط والغاز المكتشف في تركيا للاستثمارات المتعلقة بالشباب والأسرة.يأتي هذا الإعلان عن توفير الأموال من واردات النفط، بينما تفصل أيام قليلة تركيا عن انتخابات رئاسية وبرلمانية توصف بالمصيرية والمهمة، ستجري في 14 مايو/أيار الجاري، يتنافس فيها 4 مرشحين للرئاسة، على رأسهم أردوغان، ومنافسه التقليدي كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري.كان أردوغان قد أعلن يوم الثلاثاء، 2 مايو/أيار 2023، عن اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في جودي غابار بولاية شرناق، كما لفت إلى أن تركيا ستتمكن من رفع القدرة الإنتاجية إلى 100 ألف برميل نفط يومياً، من خلال حفر 100 بئر بالمنطقة.أشار أردوغان أيضاً إلى أن بلاده "بدأت في إنتاج النفط من آبار صُب فوقها الأسمنت بادعاء عدم وجود نفط، ومن المناطق التي اضطررنا لمغادرتها بسبب الإرهاب".كانت تركيا قد اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، في أغسطس/آب 2020، وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.يُشار إلى أن أردوغان ذكر في وقت سابق أن هدف تركيا النهائي هو إنهاء الاعتماد على الخارج في النفط والغاز بشكل تام، وبأسرع وقت ممكن، وإعلان استقلالها في مجال الطاقة.