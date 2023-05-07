السومرية نيوز- دوليات



احتفل مؤسس فيسبوك، مارك زوكربرغ، بإنجازاته الرياضية الأخيرة، اليوم الأحد، وذلك في لعبة الجوجيتسو، بعدما نشر مجموعة من الصور من مباراة شارك فيها، حيث حقق ميداليتين مميزتين.

وقال زوكربرغ في منشوره على فيس بوك "شاركت في أول بطولة جيو جيتسو لي وفزت ببعض الميداليات الذهبية والفضية.



وبالنظر إلى زوكربرغ في ممارسة هذه الرياضة، فإنه يظهر أنه لا يعتني فقط بالأعمال التكنولوجية وإدارة موقع شركة ميتا "المالكة لتطبيق فيس بوك وواتساب وانستغرام وغيرها"، ولكنه يولي أيضاً اهتماماً كبيراً لصحته البدنية والنفسية.







وكان مؤسس فيس بوك وصف خلال مقابلة في بودكاست مع جو روغان في أيلول لعبة "جو جيتسو" بأنها "أفضل رياضة"، متابعاً "السؤال ليس كيف دخلت أنا بعالم هذه اللعبة، ولكن كيف لم أكن أعرف شيئاً عنها حتى الآن".



وتعتبر لعبة الجو جيتسو رياضة قتالية يابانية تأسست في القرن الـ 19، وتحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وتتميز هذه اللعبة بالتركيز على استخدام تقنيات الأرض، وتعزز اللياقة البدنية والتحكم في الجسم.





