انطلاق الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس الجامعة العربية

السومرية نيوز - دوليات



انطلق في القاهرة اليوم الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك تمهيدا لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.





وفي وقت سابق تحدثت تقارير عن أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم اليوم، استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.



كما أشارت تقارير إلى أن الوزراء سيبحثون أيضا تطورات الوضع في السودان بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.