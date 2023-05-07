سوريا تعلق على قرار عودتها الى الجامعة العربية

علقت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، على أهمية التعاون المشترك والحوار بين الدول العربية إثر تلقيها قرار جامعة الدول العربية استعادة دمشق لمقعدها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطتها على خلفية النزاع في البلاد.





وأضافت "تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك"، معتبرة أن "المرحلة المقبلة "تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا)" إن "سوريا تابعت "التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية وفي هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام" قرار الجامعة".وأضافت "تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك"، معتبرة أن "المرحلة المقبلة "تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".