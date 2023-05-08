"الحرب الباردة 2".. تركيا بشأن الحرب الروسية: صراع بين موسكو والغرب

وقال لقناة "Habertürk": "إن الوضع الدولي الآن هو إلى جانب الحرب أكثر منه إلى السلام والقوى القيادية (في الغرب) تؤيد استمرارها ولدينا اقتراح، هناك آفق ونعمل عليها".وأضاف أن الأزمة الأوكرانية يمكن وصفها حاليا بـ "الحرب الباردة 2"، مشيرا إلى أنها تجري بين روسيا والغرب وليس بين روسيا وأوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، أن روسيا لا تسعى لتصعيد النزاع الأوكراني بل لإنهائه، موضحا أن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن ضرورة مواصلة الأعمال القتالية.