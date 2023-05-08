ضربة جوية تقتل "المسؤول الأول" عن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القتيل هو "المسؤول الأول" عن تهريب المخدرات للأردن.ولم تعتد المنطقة المذكورة، خلال الأشهر الأخيرة على الأقل، على أصوات الطيران الحربي والغارات الجوية.ولم يصدر حتى إعداد التقرير، تعليق من أي جهة رسمية بشأن ما حدث.وأفاد وكالات انباء اردنية، بسماع أصوات طائرات خلال ساعات الفجر في شمال الأردن.وتداولت وسال إعلام أردنية وناشطون، ما قالوا إنها مقاطع فيديو لطائرات حربية في سماء مدينة الرمثا الأردنية، مع الفجر.بدوره، أكد "المرصد السوري"، مقتل شخص يدعى مرعي الرمثان وعائلته، جراء الاستهداف الجوي لمبنى يتواجد فيه الرمثان في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي.وقال المرصد إن "الرمثان يعد من أبرز تجار المخدرات في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن من قرية الشعاب الحدودية، وهو مرتبط بشكل رئيسي بقيادات من حزب الله اللبناني".ويعد الأردن، من أبرز الدول المتضررة، من تهريب المخدرات إليه من الجنوب السوري.والأحد، أعلن الجيش الأردني، عن إحباط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات وأسلحة وذخائر، من داخل الأراضي السورية إلى الأردن.