مشاهد من فعالية جولة سفارة العراق في واشنطن حول العالم

بعدد وصل الى ٨٢٨١ زائر في يوم واحد شاركت سفارة جمهورية العراق في واشنطن في فعالية جولة حول العالم المتضمنة زيارة العراق من خلال سفارته والتي فتحت ابوابها لاستقبال الضيوف في يوم ٦ ايار حيث تضمن النشاط تقديم التراث والثقافة العراقية وتقديم الاكلات العراقية والاستمتاع بالفن… pic.twitter.com/ZzL3nEP86N
— Salwan Sinjaree سلوان سنجاري (@Sinjaree) May 8, 2023
بعدد وصل الى ٨٢٨١ زائر في يوم واحد شاركت سفارة جمهورية العراق في واشنطن في فعالية جولة حول العالم المتضمنة زيارة العراق من خلال سفارته والتي فتحت ابوابها لاستقبال الضيوف في يوم ٦ ايار حيث تضمن النشاط تقديم التراث والثقافة العراقية وتقديم الاكلات العراقية والاستمتاع بالفن… pic.twitter.com/ZzL3nEP86N