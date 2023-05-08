مشاهد من فعالية جولة سفارة العراق في واشنطن حول العالم



السومرية نيوز – دوليات



نشرت سفارة العراق في واشنطن، اليوم الاثنين، مشاهداً من فعالية جولتها حول العالم.

وكتب القائم باعمال جمهورية العراق في واشنطن سلوان سنجاري في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، انه "بعدد وصل الى ٨٢٨١ زائر في يوم واحد شاركت سفارة جمهورية العراق في واشنطن في فعالية جولة حول العالم المتضمنة زيارة العراق من خلال سفارته والتي فتحت ابوابها لاستقبال الضيوف في يوم ٦ أيار".



وأضاف أن "النشاط تضمن تقديم التراث والثقافة العراقية وتقديم الاكلات العراقية والاستمتاع بالفن العراقي".