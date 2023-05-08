بسبب مشاركة بن غفير.. بعثة الاتحاد الأوروبي تلغي احتفالاها بيوم أوروبا

وقال الوفد على تويتر: "للأسف، قررنا هذا العام إلغاء الاستقبال الدبلوماسي؛ لأننا لا نريد توفير منبر لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".واكدت قناة "كان" العبرية، في وقت سابق، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وضع عدة شروط لإنهاء قطيعته لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.