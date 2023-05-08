في باكستان.. تقرير يكشف إغلاق 76 مدرسة من قبل الجيش

كشف تقرير محلي في باكستان، الثلاثاء، عن إغلاق 76 مدرسة في بلوشستان مغلقة بسبب الجيش الباكستاني.



وبحسب التقرير الذي قدمته إدارة الرعاية الاجتماعية لحركة بلوشستان الوطنية (BNM) فإنه "تم إغلاق 76 مدرسة على الأقل في مقاطعة بلوشستان في باكستان أو السيطرة عليها من قبل الجيش الباكستاني وتحويلها إلى مواقع عسكرية".

وأضاف "أغلقت 13 مدرسة في تهسيل مشكاي، بينما تواجه 63 مدرسة في تهسيل أواران حالة مماثلة من عدم توفير الخدمات"، وفقاً لوزارة الرعاية الاجتماعية BNM.

وذكر التقرير أنه "بسبب عملهم، فإن تعليم الأطفال يتأثر في الغالب"، مضيفاً "من المقلق للغاية أن نرى مدى الحرمان التعليمي الذي يواجهه الأطفال البلوش في منطقتي مشكاي وأوران"، معتبراً أن "إغلاق المدارس والاحتلال العسكري للمرافق التعليمية هو انتهاك للحق الأساسي في التعليم ويجب أن تندد به المنظمات الدولية".

واوصى التقرير بأنه "يجب على المجتمع الدولي حث باكستان على احترام الحق في التعليم للأطفال البلوش والامتناع عن احتلال المدارس"، مشيراً الى أن "بلوشستان هي إقليم متميز لهوية ثقافية ولغوية فريدة، ويجب على الدولة الباكستانية ألا تفرض تاريخها ولغتها وثقافتها على الشعب البلوش".



