فلسطين.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات "الإسرائيلية" على غزة

وذكر مسؤول في قطاع الصحة بغزة أن ما لا يقل عن 12 شخصا قُتلوا وأصيب 20 آخرون في القصف الجوي التي أصابت مناطق سكنية.وقالت مصادر فلسطينية إن من بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة 6 مدنيين، ومن بينهم أطفال، فيما أفاد مراسلنا في غزة بمقتل قائد بارز في سرايا القدس.وكان الجيش الإسرائيلي قال، في وقت سابق، إنه استهدف 3 من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أنه استهداف مواقع ومستودعات تابعة لحركة الجهاد في غزة.وأكدت سرايا القدس، في بيان، أن القادة الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية هم جهاد شاكر الغنام وخليل صلاح البهتيني وطارق محمد عز الدين.ونعى فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي طبيب أسنان معروفا قُتل هو وزوجته في منزله أثناء الضربات الجوية ووصفوه بأنه صديق وفي ورجل متواضع.