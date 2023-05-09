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اجتماعات في بغداد لإعادة العلاقات الايرانية المصرية.. تعرف على التفاصيل

دوليات

2023-05-09 | 04:29
اجتماعات في بغداد لإعادة العلاقات الايرانية المصرية.. تعرف على التفاصيل
1,377 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

شهدت العاصمة العراقية بغداد مؤخراً، اجتماعات ايرانية مصرية، بأشراف وفد عراقي حكومي وذلك لتقارب واعادة العلاقات بين طهران والقاهرة.

وقالت وسائل اعلام عديدة، ان "العاصمة العراقية بغداد، شهدت اجتماعات للتقريب بين إيران ومصر بحضور وفود من الدول الثلاث (العراق ومصر وإيران)"، مبينة ان "الهدف هو الوصول الى استقرار المنطقة".

كما قال مسؤولون مصريون لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية إن "مصر وإيران تجريان محادثات في العاصمة العراقية بغداد منذ آذار/مارس 2023 لبحث تطبيع العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وذكر المسؤولون إن "الجولة الأخيرة من المناقشات بدأت في نهاية الأسبوع، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن".

وفي بغداد، قال دبلوماسي عراقي للصحيفة إن "جولتين من المحادثات منخفضة المستوى بين مسؤولين مصريين وإيرانيين عُقدت في بغداد في مارس وأبريل من هذا العام".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في آذار / مارس 2023، إن "مصر دولة مهمة في المنطقة وما تحتاجه المنطقة هو التآزر بين إيران ومصر، ونؤمن باتخاذ خطوات جديدة لتحسين علاقاتنا".

ويقول مسؤولون مصريون مطلعون على علاقات القاهرة مع إيران إن "البلدين حافظا على اتصالات متقطعة على مر السنين".

لعبت بغداد في العامين الأخيرين دور الوسيط في محادثات جمعت بين السعودية وإيران، بعد قطع البلدين علاقتهما الدبلوماسية في العام 2016.

ورحبت كل من إيران والسعودية بالجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين السعودية وإيران.
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