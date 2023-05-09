الصين ترد على الاتحاد الأوربي بشأن فرض عقوبات على شركاتها

وقال غانغ في مؤتمر صحافي عقده مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن "الصين "سترد" على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية بسبب تعاملها مع روسيا".وأضاف، ان "الصين والشركات الروسية تربطهما علاقة طبيعية، علاقة تعاون، يجب ألا يتأثر هذا النوع من التعاون الطبيعي بعقوبات أوروبية محتملة".