أوكرانيا توضح موقفها من اتفاق تصدير الحبوب وتكشف البدائل

وحاصرت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد الغزو العام الماضي، قبل فتح ثلاثة منها في يوليو تموز الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.وهددت موسكو بالانسحاب من الاتفاق في 18 مايو أيار ما لم تُلب قائمة من المطالب لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.ونقلت وزارة الزراعة عن الوزير ميكولا سولسكي قوله، في وقت متأخر من أمس الاثنين: "لا نتصور أي احتمال مروع لأسباب كثيرة. أظهر المزارعون والتجار الأوكرانيون أنهم يستطيعون فعل الكثير، ويمكن فتح طرق تصدير كثيرة".وقالت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن نحو 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية صُدرت من أوكرانيا حتى الآن بموجب اتفاق البحر الأسود.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية قوله إن اجتماعا رباعيا لمسؤولين رفيعي المستوى بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود سيُعقد في إسطنبول يومي 10 و11 مايو أيار.