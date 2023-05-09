"احصائية مرعبة".. الأمم المتحدة تندد بارتفاع حالات الإعدام في إيران

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن "أعداد الإعدامات في إيران ارتفعت بشكل مخيف، بمعدل 10 إعدامات أسبوعيا، ما يجعلها واحدة من الدول التي وثقت أعلى معدل للإعدامات في العالم".وأضاف، "العام الماضي أعدم في إيران قرابة 580 شخصا، ومن المثير للقلق أن نرها تسير بذات النهج العام الجاري".وأشار إلى أنه "منذ بداية شهر يناير 2023 أعدم في إيران نحو 209 أشخاص، بجرائم تتعلق بالمخدرات".وتابع تورك، ان "فرض عقوبة الإعدام على جرائم ترتبط بالمخدرات، يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، خلال مؤتمر صحافي عقد جنيف، إنه "في حال استمر هذا الوضع في إيران العام الجاري، فسيتم تسجيل أعلى معدلات تطبيق لعقوبة الإعلام في إيران منذ العام 2015"، حيث سجل حينها قرابة 972 حالة إعدام".وأفادت الأمم المتحدة نقلا عن مصادر مطلعة، بإعدام 45 شخصا بينهم 22 ينتمون إلى أقلية البلوش خلال الأيام الـ14 الماضية، بتهم تتعلق بالمخدرات.وخلصت الأمم المتحدة إلى، أن "لجنة حقوق الإنسان تمنع فرض عقوبة الإعدام عن جميع الجرائم، باستثناء "الجرائم الخطرة" التي تنطوي على القتل العمد ولا تشمل المخالفات المرتبطة بالمخدرات".