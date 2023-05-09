بينهم أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة

وقالت الوزارة في بيان، إن "عدد الإصابات وصل إلى 22 من بينهم 3 أطفال و7 سيدات"، مشيرة إلى أن "عددا من الجرحى لازالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة".وقامت الطائرات الإسرائيلية في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء، باغتيال قادة من حركة الجهاد عبر قصف شقق سكنية في مدينة غزة ومدينة رفح جنوب القطاع.