إيران.. تفكيك عصابة لتهريب المخدرات بحوزتها كميات كبيرة

وقال العميد كودرزي إن "حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان ومن خلال الإشراف المخابراتي على أنشطة عدد من عصابات تهريب المخدرات في المناطق الحدودية بالمحافظة تكمن من تفكيك عصابة لتهريب المخدرات وضبط شحنة بأكثر من 1.5 طن".وأضاف أنه "وبدعم استخباراتي وتوجيه عملياتي من حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد طرق عبور المهربين وكذلك الوقت المحدد لنقل المخدرات إلى وسط البلاد".وصرح بأن "حرس الحدود في ميرجاوه وسراوان قاموا بتنفيذ خطة الاحتواء ووضع المنطقة المطلوبة تحت سيطرتهم وتمكنوا من ضبط شحنة المخدرات".وتابع قائد حرس الحدود قائلا إن "المهربين الذين كانوا يخططون لإدخال شحنة المخدرات إلى البلاد عن طريق مركبتين تم التصدي لهم عبر النيران الكثيفة".وذكر أن "حرس الحدود نجح في القبض على اثنين من المهربين وتوقيف المركبتين، حيث تم العثور على طن واحد و523 كيلوغراما من أنواع المخدرات بما فيها الأفيون والحشيشة والكريستال والكراك والهيروين، إضافة إلى ضبط بندقيتي كلاشينكوف و714 نوعا من الذخيرة وقنبلتين يدويتين".