الأمم المتحدة تحدد "ممراً جديداً" لارسال المساعدات الى السودان

اكد متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مسؤول المساعدات الأممي، مارتن جريفيث، اقترح أن يدعم الطرفان المتحاربان في السودان "إعلان التزامات" لضمان مرور آمن لمواد الإغاثة الإنسانية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية: "خضوع هذا الإعلان للتشاور في محادثات جدة شجع السيد جريفيث على إطلاق هذا الاقتراح".



وأضاف، أنه "يأمل في المصادقة على الإعلان في أقرب وقت ممكن ليتسنى توسيع نطاق عمليات الإغاثة بسرعة وأمان من أجل تلبية احتياجات ملايين الأشخاص في السودان".