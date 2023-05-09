من جديد.. كييف تطالب بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي

وجاءت تصريحات زيلنسكي خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين التي وصلت اليوم إلى كييف.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين: "حان الوقت لإزالة هذا الغموض السياسي المصطنع في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.. حان الوقت لاتخاذ قرار إيجابي بشأن بدء مفاوضات الانضمام".وتطالب أوكرانيا منذ سنوات بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وكثفت طلباتها لدى بروكسل منذ العملية العسكرية الخاصة الروسية.ومنح الاتحاد الأوروبي كييف وضع المرشح الرسمي في يونيو 2022، لكنه يدعو إلى مواصلة الإصلاحات بما في ذلك مكافحة الفساد.وعلى الدول الأعضاء اتخاذ قرار بشأن بدء مفاوضات الانضمام بالإجماع بناء على اقتراح المفوضية.