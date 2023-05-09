واشنطن تصدر تحذيراً جديداً يخص "سداد الديون"

وقالت جان بيير، معلقة على احتمالات التخلف عن سداد الديون: "ستحاول الصين وروسيا استخدام التخلف عن سداد الديون لإظهار الفوضى داخل الولايات المتحدة، فضلا عن عدم قدرتنا على العمل كديمقراطية. وسيخلق هذا أيضا حالة من عدم الثقة في العالم بالدولار والمؤسسات والقيادة الأمريكية، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب الأسواق التي تعتمد على الدولار".وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن هناك "فجوة كبيرة" بين موقفي الرئيس جو بايدن والجمهوريين في ما يتعلق برفع سقف الدين، الذي تحول إلى أزمة بعدما بلغ أعلى مستوياته.واعتبر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة ما هو إلا "مسألة وقت فقط، سيعقبها كساد عظيم".