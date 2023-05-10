الجيش "الإسرائيلي" يبدأ هجوما واسعا على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني، الأربعاء، غداة مقتل 15 فلسطينيا واستهداف حركة الجهاد.وقال الجيش إنه يستهدف وسائل إطلاق صواريخ تابعة لحركة الجهاد في القطاع المحاصر، وذلك غداة شنه سلسلة ضربات استهدفت 3 من قادة الحركة.وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إن "الجيش استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، في منطقة خانيونس، ونشر فيديو للهجوم.