الحصة الأكبر بالعراق.. ضبط 16 مليون حبة مخدرة في 4 دول عربية

الشرق الاوسط خلال اربعة ايام:
• ضبط 16 مليون حبة مخدرات بقيمة 240 - 300 مليون دولار موزعة على:
- 12 مليون في العراق
- 1.3 مليون في السعودية
- 1.5 مليون في شمال سوريا
- 1.2 مليون في الأردن
📸 جهاز الامن الوطني العراقي يضبط ملايين الحبوب من المخدرات قبل ايام pic.twitter.com/xIysFECnez
— 𝒉𝒂𝒊𝒅𝒆𝒓 (@hyd_64) May 9, 2023
الشرق الاوسط خلال اربعة ايام:
• ضبط 16 مليون حبة مخدرات بقيمة 240 - 300 مليون دولار موزعة على:
- 12 مليون في العراق
- 1.3 مليون في السعودية
- 1.5 مليون في شمال سوريا
- 1.2 مليون في الأردن
📸 جهاز الامن الوطني العراقي يضبط ملايين الحبوب من المخدرات قبل ايام pic.twitter.com/xIysFECnez