الحصة الأكبر بالعراق.. ضبط 16 مليون حبة مخدرة في 4 دول عربية

الشرق الاوسط خلال اربعة ايام:



• ضبط 16 مليون حبة مخدرات بقيمة 240 - 300 مليون دولار موزعة على:



- 12 مليون في العراق

- 1.3 مليون في السعودية

- 1.5 مليون في شمال سوريا

- 1.2 مليون في الأردن



📸 جهاز الامن الوطني العراقي يضبط ملايين الحبوب من المخدرات قبل ايام pic.twitter.com/xIysFECnez — 𝒉𝒂𝒊𝒅𝒆𝒓 (@hyd_64) May 9, 2023

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات، مؤكدا ضبط أكثر من 12 مليون حبّة مخدرة بحوزتها.



يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الأمن العراقي صعوبات بالسيطرة على تجارة المخدرات وتعاطيها في البلاد، على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذ لملاحقة المتاجرين والمتعاطين، الذين زُج آلاف منهم بالسجون.



