"ارقام خيالية".. الكشف عن حجم الأموال الروسية المحتجزة في سويسرا

وقالت الوزارة في بيان، إن "المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة منذ شهر على خلفية الحرب في أوكرانيا، مضيفة أن "أصول البنك جمدت".وفي فبراير الماضي، قضت السلطات السويسرية بعدم دستورية مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات والمحتجزة داخل البلاد بشكل دائم، في رد على مقترحات غربية باستخدام الأموال المصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا.وكانت وزارة المالية الروسية، قد قدرت سابقا حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب، بما يتراوح بين 300 و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.من جانبه، أوضح المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز، في أكتوبر من العام الماضي، أن بروكسل جمدت أصولا روسية بقيمة 19.1 مليار دولار، تشمل حسابات بنكية وعقارات ويخوتا وسلعا فاخرة أخرى لـ1350 من المواطنين والشركات الروسية التي وقعت تحت العقوبات الأوروبية، وهو ما يزيد بأكثر من 7.7 مليار دولار عن حجم الأموال المصادرة في مايو من العام نفسه.وكرد على تجميد الأصول الروسية من الغرب، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل الماضي، مرسوما لحجز أصول أجنبية في روسيا، واعتمد قائمة الأصول الأجنبية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة للوكالة الروسية لإدارة الممتلكات وهي 83.7 بالمئة من أسهم شركة "يونيبر" الروسية، المملوكة لشركة "يونيبر" الألمانية و98 بالمئة من أسهم "فورتوم" الروسية المملوكة لشركة الفلندية.