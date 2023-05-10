حصيلة جديدة لقتلى القصف الإسرائيلي في غزة

والأربعاء صعد الجيش الإسرائيلي هجماته على غزة، فيما أطلقت صواريخ من القطاع دفعت إسرائيل إلى إطلاق صفارات الإنذار ودعوة السكان القريبين من غزة إلى الاحتماء.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف نحو 40 منصة صواريخ وهاون، في مناطق تابعة لحركة الجهاد قطاع غزة".وأضاف: "أغارت طائرات ومروحيات حربية في الساعات الأخيرة على نحو 40 منصة إطلاق صواريخ وقذائف هاون تحت أرضية تابعة للجهاد الإسلامي، في أنحاء قطاع غزة".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "أكثر من 170 صاروخا أطلق من غزة باتجاه إسرائيل".وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ظهر الأربعاء، مع رؤساء المجالس المحلية والإقليمية الجنوبية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مستعدة لاحتمال شن حملة موسعة وضربات عنيفة على غزة".