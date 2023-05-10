امريكا تحمل القادة بالسودان مسؤولية استمرار العنف وتوجه رسالة للسعودية

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، انه "أكدنا للشركاء والحلفاء أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان".وأعربت الخارجية الأميركية عن امتنانها للسعودية على "استضافة محادثات بين طرفي الصراع بالسودان".وتستضيف المملكة منذ عدة أيام في جدة، مفاوضات بين طرفي النزاع: الجيش السوادني وقوات الدعم السريع.وأفادت الخارجية الأميركية أنها "تعمل مع السعودية للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في السودان".ودخلت الأزمة في السودان يومها الخامس والعشرين، وسط استمرار لجهود إنهاء الصراع والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلا أن غياب أرضية للتفاهم ترك الوضع على حاله لتتجدد الاشتباكات وتواصل حصد الضحايا، وسط تردي الأوضاع المعيشية من انقطاع مياه وكهرباء وإنترنت، فيما قالت السعودية إن المفاوضين في جدة يعملون على وقف قصير المدى لإطلاق النار.