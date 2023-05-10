بقوة 7.6 درجة.. زلزال يضرب جنوب المحيط الهادئ

سجّل زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل مملكة تونغا جنوب المحيط الهادئ.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، بأن الزلزال وقع على بعد 619 كم جنوب العاصمة نوكوالوفا، وعلى عمق 210 كم عند الساعة 16:02 بتوقيت UTC.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.