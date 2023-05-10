أعلنت الاستخبارات التركية القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" وثلاثة من مساعديه في سوريا.



وأوضحت الاستخبارات التركية، أن طواقمها نفذت عملية أمنية خاصة في سوريا، تم إثرها إلقاء القبض على المسؤول في تنظيم "داعش" المعروف "بشهاب ڤاريش" رفقة 3 من مساعديه.



وتجدر الإشرارة إلى أن "ڤاريش" كان عرف سابقا بكونه (والي تركيا في التنظيم)، وهو واحد من أخطر الطلوبين في القائمة الحمراء لتركيا.