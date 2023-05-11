ترامب بشأن اقتصاد أمريكا بفترته الرئاسية: أفضل من روسيا والسعودية سوياً بضعفين

وقال ترامب في حديثه: "كنا مستقلين في مجال الطاقة. كنا سنكون قريباً من المهيمنين في مجال الطاقة. لم يفعل أحد من قبل ما فعلته. خفضنا سعر الوقود إلى 1.87 دولارًا. في الحقيقة، انخفض إلى أقل من ذلك في بعض الحالات. كان علينا أن ننقذ شركات النفط. كان السعر.... كنا نؤدي بشكل مذهل. كان لدينا أعظم اقتصاد في تاريخ بلادنا، ومن المحتمل أنه كان أعظم اقتصاد في تاريخ العالم".وتابع قائلًا: "كنا مستقلين في مجال الطاقة وعلى وشك أن نكون مهيمنين في المجال، كنا (الاقتصاد الأمريكي) سنكون أضخم من روسيا والسعودية سويًا بضعفين. لدينا المزيد من الذهب السائل تحت أقدامنا من أي دولة أخرى - أي دولة أخرى، وقضوا عليه هؤلاء الحمقى المغفلين".وأشار ترامب إلى أن "سعر الوقود للسيارات ارتفع من 1.87 دولارًا وأقل من ذلك إلى 5 و6 و7 و8 وحتى 9 دولارات. ارتفعت فواتير الكهرباء الخاصة بكم بشكل كبير وارتفعت فواتير التدفئة بشكل كبير. هذا الذي بدأ التضخم، ولم يتوقف الأمر، لأن الناس يدفعون للحم المقدد والبيض ضعفي و3 أضعاف ما كانوا يدفعونه قبل فترة بسيطة. صنعنا أعظم اقتصاد في التاريخ".