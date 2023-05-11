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بعد اغتيال القيادي علي غالي.. المقاومة الفلسطينية تتوعد: لن تمر مرور الكرام

دوليات

2023-05-11 | 04:59
بعد اغتيال القيادي علي غالي.. المقاومة الفلسطينية تتوعد: لن تمر مرور الكرام
1,507 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس 11 مايو/أيار 2023، اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية في "سرايا القدس"، علي حسن غالي.

وقال الاحتلال في بيان إن "طائرات حربية إسرائيلية هاجمت منذ فترة وجيزة، علي غالي، مسؤول القوة الصاروخية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، أثناء وجوده في شقة… في خانيونس"، بحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية.

فيما نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤول الوحدة الصاروخية، إذ قالت السرايا في بيان صحفي "ننعى الشهيد القائد المجاهد علي حسن غالي "أبو محمد"، عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس، جنوب قطاع غزة، برفقة عدد من الشهداء الأبرار"، فيما قالت الجهاد الإسلامي بدورها إن "الاغتيالات الإسرائيلية لن تمر مرور الكرام، وكل الخيارات مطروحة على طاولة المقاومة".

وذكر الاحتلال الإسرائيلي أن علي غالي "كان مسؤولاً عن عمليات التصويب، وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، (وكذلك كان مسؤولاً) عن القصف الأخير في العملية التي تسميها تل أبيب "الدرع والسهم"، وأضاف جيش الاحتلال أن غالي كان "شخصية محورية في المنظمة، وكان يشارك في إدارتها اليومية".

*عدوان إسرائيلي على غزة
يأتي هذا وسط تواصل قصف الاحتلال قطاع غزة المحاصر، فيما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأربعاء 10 مايو/أيار 2023، رشقة صاروخية جديدة صوب المدن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية، أكثرها المستوطنات المحاذية للقطاع وعسقلان.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن فصائل المقاومة قد أطلقت 90 قذيفة صاروخية خلال الساعة الأخيرة، بعد دخول وقت المغرب.

فيما نقلت مواقع إسرائيلية عن مستشفى برزيلاي في بيان، إصابة 16 شخصاً، بعضهم بكسور وجراح طفيفة من جراء الركض نحو الملاجئ، فيما أصيب معظمهم بحالات هلع.

من جانبها، حذّرت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، "إسرائيل" من سياسة قصف المنازل في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب، وصلت إلى الأناضول نسخة منه: "نحذّر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي".

فيما كشف مصدر فلسطيني مطلع عن "تعثر" مباحثات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر لـ"الأناضول"، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "هناك صعوبات وتعثر في مباحثات التهدئة، بسبب إصرار الفصائل على إلزام إسرائيل بوقف سياسة الاغتيالات".

وتابع مستدركاً: "لكن جهود التهدئة من قبل الوسطاء (مصر وقطر والأمم المتحدة) متواصلة".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع، أسفرت عن مقتل 21 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال و3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن وسط البلاد.
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