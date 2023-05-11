داخل مصنع مرسيدس.. مقتل شخصين بإطلاق نار في ألمانيا

وبحسب رويترز، فإن إعلان الشركة يأتي بعدما قالت السلطات الألمانية في وقت سابق إن شخصًا قتل وأصيب آخر بجروح بالغة إثر الحادث.وأوضحت الشركة أن الشرطة احتجزت مشتبها به، وعمره 53 سنة.وقال متحدث باسم الادعاء في مدينة شتوتغارت: "هذا الصباح أطلقت أعيرة نارية على منشآت المصنع في زيندلفينغن أصيب اثنان وقتل أحدهما".وذكر مكتب الادعاء أن المحققين يدرسون افتراضا بأن مرتكب إطلاق النار تصرف منفردا وأن الواقعة لم تشهد تورط أي فرد من خارج المصنع.وأكدت الشرطة بوقت سابق على تويتر مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.كانت الحكومة الألمانية تعهدت بتشديد قوانين حيازة الأسلحة في البلاد، بعدما فتح مسلح النار وقتل ستة أشخاص في هامبورغ، في شهر مارس الماضي.ويعمل نحو 35 ألف شخص في مصنع شركة السيارات الشهيرة الذي شهد الحادث، بحسب رويترز.وقالت الشركة في بيان لها حول الحادث، إن الخطر انتهى ولا خوف على السكان المحليين والعاملين في المصنع في الوقت الحالي.وأضافت: "نحن في صدمة وحزن بعد الأخبار المأساوية من زيندلفينغن هذا الصباح. قلوبنا مع الضحايا وأسرهم وزملائهم في المصنع".