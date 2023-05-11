السعودية توضح موقف الأطراف اليمنية من انهاء الحرب

اكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الخميس، إن أطراف الحرب في اليمن "جدّيون" بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، لكن من المستحيل التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة، ناهيك عن حدوث انفراج.





وتابع: "ليس من السهل استيضاح الخطوات التالية".

وقال آل جابر في أول تصريحات موسعة له بعد اجتماعه مع قادة الحوثيين في صنعاء الشهر الماضي، :"الجميع جدّيون.. جدّيون بمعنى أنَّ الجميع يبحث عن السلام".وتابع: "ليس من السهل استيضاح الخطوات التالية".