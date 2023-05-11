فشل جهود التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

جاء ذلك وفق ما ذكره الوزير المصري في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، على هامش اجتماع "ميونيخ للسلام"، وفق ما بثته وسائل إعلام مصرية.وقال شكري، في المؤتمر الصحفي ذاته: "اجتماع ميونخ مثّل فرصة لاستعراض الجهود التي بذلت لتهدئة التوتر العسكري والميداني في الأراضي الفلسطينية، وسبل تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين".كما أكد أن "الجهود المصرية استمرت (للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين)، بما في ذلك سياق الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، سواء مع طرفي النزاع والمجتمع الدولي من أجل التهدئة واستئناف العملية السياسية".وأضاف: "هذا رغم ما نبذله من جهود مضنية إلا أن تلك الجهود مازلت لم تؤتِ ثمارها ونتائجها المرجوة"، دون أن يكشف سبب ذلك.وتابع: "وفي ضوء ما سبق، ندعو المجتمع الدولي والدول الفاعلة والراعية لعملية السلام إلى التدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات، وما تتعرض له قضيته من تراجع في الاهتمام الدولي بها، ووقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على حل الدولتين".وفي وقت سابق من اليوم، جددت مقاتلات حربية إسرائيلية قصفها، أهدافاً جديدة في مناطق مختلفة من غزة، بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية عدداً من القذائف الصاروخية من جنوب القطاع رداً على الغارات الإسرائيلية المستمرة.