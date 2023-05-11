دعوات عربية واوروبية لوقف التصعيد بين اسرائيل وغزة

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب محادثات مع نظرائها في برلين، إن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن".بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "التطورات السلبية يجب أن تتوقف، يتعين إعادة إحياء السلام.. من الضروري تهدئة الوضع والقيام بإجراءات لبناء الثقة قد تقود إلى أفق سياسي من أجل السلام".ونفذت إسرائيل، اليوم الخميس، غارات جوية على قطاع غزة، الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ بعد استهداف قيادي آخر في حركة الجهاد الإسلامي.وارتفعت حصيلة القتلى في التصعيد الذي بدأ الثلاثاء، وهو الأعنف منذ آب/أغسطس 2022، إلى 25 قتيلًا في الجانب الفلسطيني بينهم أطفال.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق 507 مقذوفات باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بدء التصعيد، اعترض نظام الدفاع الجوي 154 منها.