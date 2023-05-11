صواريخ غزة تقتل إسرائيليا في تل ابيب

وقالت الوسائل، ان "القتيل هو الأول من الجانب الإسرائيلي، منذ بدء التصعيد الأخير مع غزة، الثلاثاء".وتكثف الفصائل المسلحة في غزة صواريخها على مناطق إسرائيلية، بعد غارات جوية مكثفة أدت إلى مقتل قياديين في حركة الجهاد، الخميس.وأطلقت السلطات الإسرائيلية صافرات الإنذار في منطقة عسقلان والمستوطنات القريبة من غزة، بعد استهدافها بوابل من الصواريخ.وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 5 أشخاص من في رحوفوت جنوبي تل أبيب، وإصابة شخص بشظايا صاروخ في مستوطنة أشكول.