جنوب أفريقيا ترد على اتهامات واشنطن: "مخيبة للآمال"

وقال فنسنت ماغوينيا الناطق باسم الرئيس سيريل رامافوزا، في بيان، إن "تصريحات السفير تقوض روح التعاون والشراكة" بين البلدين".وأضاف ماغوينيا: "تبني السفير موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية، ويعد أمرا مخيبا للآمال".وكان سفير الولايات المتحدة في بريتوريا، روبين بريغتي، وجه اتهاما لجنوب أفريقيا بتقديم دعم عسكري لروسيا سرا.