مشروع قانون أمريكي يمنع التطبيع مع الرئيس السوري

وأوردت وكالة "رويترز" القانون الذي ينص على انه "لأول مرة، سيمنع الحكومة الفيدرالية الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد، الذي يخضع لعقوبات أمريكية، كما سيوسع "قانون قيصر"، وهو قانون أمريكي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا في 2020".وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضًا مراجعة المعاملات، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50.000 دولار إلى مناطق سوريا التي تسيطر عليها الحكومة.ويأتي مشروع القانون بعد أن سُمح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادة تأهيلها الإقليمي حتى مع استمرار الغرب في مقاطعتها بعد سنوات من الحرب الأهلية، في حين قالت الولايات المتحدة إنها لن تطبع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية المفعول.وسيوضح مشروع القانون أيضًا قابلية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران أخرى هي "أجنحة الشام"، حيث قال رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، جو ويلسون، إنه بموجب القانون المقترح ستواجه المطارات التي تسمح لشركات الطيران تلك بالهبوط عقوبات ضدها.وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضًا مراجعة المعاملات، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50.000 دولار إلى مناطق سوريا التي تسيطر عليها الحكومة من قبل أي شخص.