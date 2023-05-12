Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في النجف.. اعتقال عصابة نفذت 16 سرقة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

باكستان.. عمران خان يمثل أمام القضاء بعد إبطال المحكمة العليا قرار توقيفه

دوليات

2023-05-12 | 04:17
باكستان.. عمران خان يمثل أمام القضاء بعد إبطال المحكمة العليا قرار توقيفه
506 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات
مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الجمعة، أمام القضاء بعد إبطال المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد.

وكان خان (70 عاما) اعتقل الثلاثاء فيما كانت محكمة في إسلام أباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

وقد وصل صباح الجمعة إلى المحكمة حيث سيطلب الإفراج عنه بكفالة، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

لكن المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه "باطل وغير قانوني" بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلا. ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد "انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء".

لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة حمايته حتى الجمعة حين تنعقد جلسة المحكمة التي أوقف فيها.

وقال فيصل حسين شودري محامي خان "نأمل في منحه إفراجا بكفالة" ما يجنبه في الوقت الراهن توقيفا ثانيا في هذا الملف.

وحذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله من أن قوات الأمن "ستوقف خان مجددا". وأضاف في تصريحات تلفزيونية "في حال أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة (...) سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجددا".

وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تستخدم في غالب الأحيان لاطلاق اجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.

"مهلة"
قال المحلل امتياز غول لوكالة فرانس برس إنه في هذا الإطار يبدو قرار المحكمة "مجرد مهلة، على الأرجح في إطار الجهود المبذولة لضبط الوضع الذي أصبح متفجرا ولخفض التوتر".

وتم نشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية حول المحكمة وتم إغلاق كل الطرقات المؤدية إليها كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وقد دعا حزب خان حركة الإنصاف مناصريه الى التوجه الى اسلام اباد لدعمه لكن الشرطة أعلنت على الفور حظر أي تجمع.

أوقف مسؤولان كبيران من الحزب ليلا بتهمة تدبير أعمال العنف ما يرفع عدد الموقوفين من كوادر الحزب الى عشرة. وقال شودري "هذا يثبت ان الحكومة لا تحاول بجدية حل المشكلة".

أثار اعتقال خان الذي أطيح به في ابريل 2022 لكنه يعتمد على شعبية لم تتأثر، للعودة الى السلطة خلال الانتخابات المقبلة هذا العام، احتجاجات عنيفة في كل أنحاء البلاد.

أصيب مئات من عناصر الشرطة وتم توقيف أكثر من الفي متظاهر خصوصا في إقليمي البنجاب (وسط-شرق) وخيبر باختونخوا (شمال غرب) بحسب الشرطة.

وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

في أمر نادر في باكستان، هاجم آلاف من مناصري حزب خان رموز الجيش واتهموه بانه ساهم في إزاحة زعيمه الذي كان يتولى السلطة منذ 2018.

في أمر نادر في باكستان، هاجم آلاف من مناصري حزب خان رموز الجيش واتهموه بأنه ساهم في إزاحة زعيمه الذي كان يتولى السلطة منذ 2018.

وأمرت السلطات بقطع خدمات الانترنت وفرضت قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة الى اغلاق المدارس وإلغاء امتحانات نهاية السنة.

خط أحمر
يأتي توقيف خان لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان أدت الى إطلاقه حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وتشكل هذه الأحداث تصعيدا لافتا في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ اشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصول خان الى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.

يأمل خان في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر، في بلد غارق في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ويعتبر انتقاد الجيش في باكستان خطاً أحمر.

وتم اعتقال سياسيين وسجنهم تكرارا في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947.

لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي نفّذ ثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، ويحظى قادته بنفوذ واسع في السياسة الداخلية والخارجية.

ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضد هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وجاء اعتقال خان بعد ساعات من انتقاد الجيش له، على خلفية اتهامه خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع الماضي في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. وينفي الجيش التهمة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
Play
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
Play
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
Play
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
Play
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
Morning Live
Play
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
Play
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
Play
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
Play
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
Play
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
Play
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
Play
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
Play
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان مجد الخضر - الحلقة ١٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-08
Play
الفنان مجد الخضر - الحلقة ١٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-08
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
ملفات تدعم التفاوض على الحصص المائية | علناً
05:00 | 2023-05-12
Play
ملفات تدعم التفاوض على الحصص المائية | علناً
05:00 | 2023-05-12
علناً
Play
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
Play
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
Play
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
Play
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
Play
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
Morning Live
Play
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
Play
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
Play
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
Play
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
Play
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
Play
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
Play
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
Play
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.