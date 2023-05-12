وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض

توفي، مساء اليوم الجمعة، الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر بعد صراع مع المرض.

وامتدت رحلة عطاء الفنان الراحل لـ 60 عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية التي ستظل راسخة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي.



ولد عبد القادر الذي يسمى بـ "الصوت الجريح" في مدينة الزبير العراقية عام 1941، ويعتبر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.