ولد في الزبير وامتدت مسيرته 60 عاماً.. محطات "الصوت الجريح"

أعلن، مساء اليوم الجمعة، وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عاماً.



وعبد الكريم عبد القادر هو مطرب كويتي ولد في مدينة الزبير في العراق عام 1941.

بدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يكرس نفسه لإدارة الموسيقى في وزارة الإعلام.

وامتدت رحلة عطاء الفنان الراحل لـ 60 عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية.





ويعتبر عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويحمل لقب الصوت الجريح.

وفي أواخر 2022، أصيب بوعكة صحية خطيرة، دخل على أثرها أحد مستشفيات دولة الإمارات، وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره.





