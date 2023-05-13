فقد أفادت وسائل اعلام، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال شن صباحاً عدة غارات جديدة على القطاع، فيما أطلقت رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة وعسقلان.اتى ذلك، بعدما شهد مساء أمس أيضاً، مزيدا من التوتر، لاسيما بعد مقتل إياد العبد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ليرتفع بذلك عدد القيادات التي قتلت منذ الثلاثاء الماضي إلى ست قيادات.يأتي هذا التصعيد اليوم فيما لا تزال مصر، تعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء أخطر تصعيد منذ آب 2022 بين الجانبين.